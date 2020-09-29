شكرا لقرائتكم خبر عن "قومى المياه" يبحث وسائل جديدة لزيادة إنتاج الاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أنه تم إنشاء محطة لأبحاث قناطر الدلتا تتبع معهد بحوث صيانة القنوات المائية، يتم تنفيذ تجارب بحثية من قبل الفريق البحثي بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية.

وأضاف عبد الحى، فى تصريحات له، أنه يتم حاليا إجراء تجارب فى مجال تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الاستزراع السمكي من خلال دراسة أقل معدل تغيير للمياه وأفضل معدل نمو باستخدام أسماك البلطي وأسماك مبروك الحشائش، وذلك من خلال وضع كثافات مختلفة من الأسماك في المتر المكعب والاعتماد على إكثار بعض أنواع بكتيريا البروبيوتك، مما يحسن من نوعية المياه ويعمل على تقليل معدلات تغيير المياه بالأحواض، بالإضافة إلى الاستفادة من الحشائش المائية لإنتاج طاقة نظيفة من خلال وحدة إنتاج بيوجاز نموذجية مكونة من هاضم بحجم 2 متر مكعب مادة عضوية لانتاج 1.3 متر مكعب غاز يومياً، ووحدة إنتاج سماد البيوجاز للاستفادة منه في مجال الاستزراع المتكامل.

كما تجرى الاستفادة من مياه صرف الأحواض السمكية بالمحطة في الاستزراع النباتي بنظام الزراعة في طاولات ووحدات هيدروبونيك من خلال وحدة معالجة تم إنشاؤها بمحطة أبحاث قناطر الدلتا لمعالجة مياه صرف المزارع السمكية باستخدام مواد أولية قليلة التكلفة من مرشحات الزلط والرمل بأقطار مختلفة، ويتم الاستفادة من وحدة المياه بعد معالجتها وعمل الاختبارات المعملية عليها للتعرف على نوعيتها واستخدامها في تغذية وري النباتات الطبية والعطرية وبعض محاصيل الخضراوات والمسطحات الخضراء والأراضي الزراعية المنزرعة بالعلف الأخضر لتغذية أمهات أسماك مبروك الحشائش كاستزراع سمكي متكامل.

وأضاف عبد الحى، أنه يتم استخدام مادة الزيوليت في تحسين نوعية مياه المزارع السمكية، وذلك من خلال إجراء تجارب على أربعة أنظمة للوقوف على أفضل نظام يمكن الاستفادة منه في خفض معدلات تغيير المياه بالأحواض السمكية، وبالتالي يعمل على ترشيد استخدام وحدة المياه.