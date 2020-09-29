شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الطلاب محرومون من الالتحاق بالمدن الجامعية بعين شمس.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الموقع الإلكتروني للطلبة والطالبات (القدامى والمستجدين)، بعين شمس، الطلبات الإلكترونيًة للمدن الجامعية (طلبة ـ طالبات) للعام الجامعي 2021/2020.

وبناء على الشروط وقواعد القبول، حرم المدن الجامعية هؤلاء الطلاب من الالتحاق بها كالآتى:-

1- الطلاب سكان القاهرة الكبرى علما بأن مراكز (طوخ – كفر شكر – بنها – شبين قناطر – [محافظة القليوبية] – الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات (محافظة الجيزة) خارج نطاق القاهرة الكبرى.



2- الطلال الحاصلون على الثانوية العامة من داخل القاهرة الكبرى.



3 - الطلاب الصادر بحقهم عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.



4 - الطلاب الذين عليهم مستحقات مالية للمدن الجامعية.



5- الطالبة المتزوجة أو سبق لها الزواج.



6- الطلاب الذين لا يجتازون الكشف الطبي.

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7- الطلاب الذين لا يستوفون طلب الإقامة الكترونيا ولم يقدموا المستندات والإقرارات المطلوبة.

8- من يثبت عليه تعاطى المخدرات.

9- المخالفون لقواعد التسكين بالمدن الجامعية خلال العام الماضى.