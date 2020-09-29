شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يطلق مسابقه برنامج "هى تقود" لدعم طالبات التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة النهائية من مسابقة مشروعات طالبات التعليم الفنى لبرنامج "she leads "، المخصص لدعم طالبات التعليم الفنى والذى ينظمه المجلس ومؤسسة شباب القادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تعرض الفرق المشاركة من طالبات التعليم الفنى مشروعاتهن المختلفة و التى تتنوع بين اقسام الكهرباء، الإلكترونيات، الملابس، الزخرفة، الجلود والأجهزة الدقيقة، وقد عملت الفرق على تطوير مشاريعهن بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء فى مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، والتى سيتم تقييمها من خلال لجنة التحكيم المشكلة من الشركاء والخبراء فى هذه المجالات.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة المعرض الخاص بمنتجات مشروعات طالبات التعليم الفنى ، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لما قدمته طالبات التعليم الفنى من مشروعات فى برنامج she leads مشيرة إلى أن مثل هذه المسابقات تخلق روح تنافسية وفرص عمل لطالبات التعليم الفنى فور إتمامهن المراحل الدراسية ، وتعمل على تطوير مهاراتهن الشخصية و المهنية مما يعزز من مشاركتهن وتمكينهن اقتصاديا فى سوق العمل ويجعلهن قادرات على المنافسة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد ، متمنية لهن المزيد من التوفيق والتقدم والنجاح.

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وقال أحمد فتحى المدير التنفيذى للمؤسسة: " نؤمن بدور المرأة فى تنمية المجتمع, و نؤمن بقدرات طالبات التعليم الفنى و أن أفكارهن و مهاراتهن وطاقاتهن قادرات على المساهمة فى الاقتصاد الوطنى و احداث تغيير ملموس فى المجتمع. لذلك قمنا بتصميم برنامج She leads و تنفيذه بالتعاون مع القطاعين الحكومى و الخاص, و نفتخر جميعا بما وصلت اليه الطالبات على المستويين الشخصى و المهنى و يشرفنا أننا ساهمنا فى تقديم أفراد ومشروعات متميزة للمجتمع".

هذا وسيقام غداً الحفل الختامى الذى سيعلن فيه أسماء الفرق الفائزة فى المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "She leads"، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ، وأحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة وبمشاركة أعضاء المجلس.