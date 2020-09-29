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القومية للأنفاق تمد فترة التقديم لوظائف المهندسين الشاغرة حتى ١٠ أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مد فترة تلقى أوراق شغل وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس فى عددٍ من التخصصات المتنوعة حتى 10 أكتوبر المقبل بدلا من   27 سبتمبر الجارى، بينها مهندسى إشارات واتصالات ومهندسى ميكانيكا ومهندسى كهرباء ومهندسى تصميم وإنشاء مدنى ومهندسى تنفيذ ومهندسى طرق ومهندسى عمارة وأخصائيى حصر ومستخلصات، حتى 10 أكتوبر المقبل.

 

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه يمكن التعرف على شروط الوظائف من خلال الرابط التالى: https://www.nat.org.eg/arabic/jobs.html

 

 

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كانت الهيئة القومية للانفاق أعلنت عن حاجتها  للتعاقد على ٢٢٧ وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد اقصى للسن ٢٨ سنة وتقدير جيد جدا وأشارت إلى أنه  للاطلاع على كافة الشروط يرجى الدخول  على موقع الهيئة الالكترونى.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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