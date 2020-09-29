شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تمد فترة التقديم لوظائف المهندسين الشاغرة حتى ١٠ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مد فترة تلقى أوراق شغل وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس فى عددٍ من التخصصات المتنوعة حتى 10 أكتوبر المقبل بدلا من 27 سبتمبر الجارى، بينها مهندسى إشارات واتصالات ومهندسى ميكانيكا ومهندسى كهرباء ومهندسى تصميم وإنشاء مدنى ومهندسى تنفيذ ومهندسى طرق ومهندسى عمارة وأخصائيى حصر ومستخلصات، حتى 10 أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه يمكن التعرف على شروط الوظائف من خلال الرابط التالى: https://www.nat.org.eg/arabic/jobs.html

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كانت الهيئة القومية للانفاق أعلنت عن حاجتها للتعاقد على ٢٢٧ وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد اقصى للسن ٢٨ سنة وتقدير جيد جدا وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة الشروط يرجى الدخول على موقع الهيئة الالكترونى.