شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.. ومدير صندوق التطوير: هنبقى زى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن توقف البناء العشوائى على الأراضى الزراعية يعمل على السيطرة على كارثة المباني العشوائية، وخاصة أن المباني غير المخططة تستهلك الشبكات والبنية التحتية، مؤكدا أن النظام الجديد للبناء المنتظم سيجعل الدولة نبقى زى أوروبا في التخطيط العمرانى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز،: "اليوم بنعدل المعوج في المباني العشوائية.. وخلينا نعمل الصح وخلى القافلة تسير لوصول مصر لرؤية 2030 للقضاء على العشوائيات".

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وكان المهندس خالد صديق أكد أن دور الصندوق يهدف الى تطوير وتغيير حياة المواطنين ، مشيرا الى أنه تم صرف 27.5 مليار جنيها خلال 6 سنوات منذ الإعلان عن تأسيس الصندوق ، وأن المتوقع ان يصل اجمالى المصروف خلال العام الى 38 مليار جنيها في العشوائيات الغير امنة .

وأوضح أن الهدف من الصندوق هو تجهيز مجتمع متكامل من توفير سكن امن وعمل مناسب بالشركة مع العديد من الجهات الحكومية لتحقيق تلك الأهداف ، مشيرا الى أن الاسمرات بها مصانع لانتاج السجاد وصلت للعالمية ، وأيضا حاليا في الاسمرات يوجد 1600 امرأة تعمل.

وأشار صديق الى انه يوجد في المحافظات ال27 عشوائيات ونسعي لرصدها وتطويرها بما يضمن سلامة وامن الساكنين فيها ، مؤكدا ان الدولة حريصة على ان يكون كل المواطنين يعيشون في مأمن وسلامة .