شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى، اشتبه أحمد فوزى، مأمور التفتيش المعين علي لجنة الأخضر فى راكب مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة الأستاذ صلاح رزق رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود علب تكرارية بين طيات الملابس يشتبه أن تكون هواتف محمولة .

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وبالعرض على، هاشم مصطفي، مدير الجمرك، قرر تكليف محمد محمود عمر مامور الجمرك، تحت اشراف أحمد بسيونى مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود تهريب 32 هاتف محمول ماركة iPhone مخباة بين طيات ملابسة .

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإخطار الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.