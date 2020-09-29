شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مصلحة الضرائب: مصر قريبة من المتوسطات العالمية فى الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم الاعتماد على الاقتصاد الرسمى بشكل كبير، وأنه الدعامة الأساسية للاقتصاد المصرى، مؤكدا، أن الضرائب فى مصر قريبة جدا من المتوسطات العالمية فى الإيرادات.

وتابع فؤاد خلال لقاء فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمة الإعلامي أسامة كمال، أن الضرائب في مصر ثلاثة أنواع هي الضرائب العقارية ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة.

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من جانبه قال محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الضرائب، إن المقصود بالفاتورة الإلكترونية هي الفاتورة الصادرة من منشأة مسجلة إلى منشأة أخرى مسجلة بمصلحة الضرائب وليست مخصصة للمستهلك، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سيتم العمل بخطوات جادة في فاتورة خاصة بالمستهلكين.

وأشار إلى أنه تم بدء تجربة الفاتورة الإلكترونية على عدد 6 شركات في شهر يونيو 2020 وأثبتت نجاحها بشكل كبير، مضيفا أن التعامل بالفاتورة الإلكترونية سيتم على حوالى 134 شركة بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل.