الأمن يفحص استغاثة فتاة من "عنتيل التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفحص أجهزة الأمن استغاثة فتاة بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص وصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عن فتاة ادعت استغلالها جنسيًا وماديًا من أحد الأشخاص داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بالتجمع الخامس.

وزعمت الفتاة أن المشكو في حقه كان على علاقة بفتاة ووالدتها في نفس الوقت، مطالبة بسرعة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

بدورها، استقبلت مبادرة "أنتي الأهم" -الداعمة لضحايا التحرش والعنف الجنسي- استغاثة من الفتاة، تضمنت تمكن المشكو في حقه من الإيقاع بزوجات الأثرياء، ويحصل على كل ما يريد بعد أن يوهمهن باسم الحب، وأطلق عليه (عنتيل التجمع).