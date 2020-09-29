نائب محافظ الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مدرسة بنك أبوظبي ومدرسة المنوات الثانوية بنين بالإضافة إلى مدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح، ورافقه رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ورئيس مركز ومدينة البدرشين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على المراكز التكنولوجية والمدارس لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

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والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنين بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ منطقة مزلقان مدينة البدرشين لمتابعة حالة النظافة والتجميل والإشغالات.

ووجه نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية بضرورة استمرار حملات النظافة للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بنطاق المزلقان.