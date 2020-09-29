أخبار مصر | المترو ينفى تعطل أحد القطارات بالخط الأول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المترو ينفى تعطل أحد القطارات بالخط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديده.

وأكدت الشركة في بيانها ان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فى الإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال.

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.