شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن قنائي يستغيث برئيس الوزراء: الإعاقة والأمراض تقيدني.. وتعبت من الفقر والبطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المواطن حاتم فرج الله على عبدالراضي، من قرية السمطا بمركز دشنا بمحافظة قنا، استغاثة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عبر «المصري اليوم»، مؤكدًا أنه يعاني من الإعاقة والمرض، والعمر يتقدم به دون أن يحقق حلمه في الاستقرار والزواج، وأن الأمراض تقيده، وأنه تعب من الفقر والبطالة.

وأضاف فرج الله أنه من مواليد 10-10-1978، ويعاني من إعاقة حركية منذ ولادته بنسبة 70% بالإضافة لتركيب شرائح في رجله اليسرى، كما يعاني من ورم في الغدة النخامية نتج عنه ورم في عصب العين، بالإضافة لمعاناته المستمرة من مرض السكر من الدرجة الأولى.

وتابع: «أعيش مع والدي ووالدتي المسنين في منزل متهالك نخشى أن يقع فوقنا نظرًا لإمكانياتنا المادية الصعبة، فليس لدينا أراضي زراعية أو عقارات، ونعيش بستر الله وكرمه».

وقال فرج الله: «أنا حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية منذ عام 1998، وأطلب الموافقة على عملي ضمن نسبة الـ5% المخصصة للمعاقين، فقطار العمر يمضي سريعًا، وأنا حتى هذا الوقت غير متزوج، وكثير من أقراني يزوجون أولادهم».

واختتم: «استغيث برئيس الوزراء ومحافظ قنا لإنصافي ومساعدتي حتى لا يمضي قطار العمر، فأنا أخاف من الوحدة وليس لدي من يساعدني سوى والدي المسنين».

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