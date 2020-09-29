- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدفو يشهد عرض اصطفاف آليات ومعدات منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، يرافقه صلاح برباوي، نائب رئيس المركز والمدينة، وناصر بسطاوي، رئيس حى وسط المدينة، عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بساحة الانتظار بمنطقة المعبد.
وضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من 55 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات للوقوف على مستوى جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم للمنظومة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إدفو يشهد عرض اصطفاف آليات ومعدات منظومة النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.