شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدفو يشهد عرض اصطفاف آليات ومعدات منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، يرافقه صلاح برباوي، نائب رئيس المركز والمدينة، وناصر بسطاوي، رئيس حى وسط المدينة، عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بساحة الانتظار بمنطقة المعبد.

وضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من 55 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات للوقوف على مستوى جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم للمنظومة.