شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس لرجال دين إسلامي ومسيحي: يجب التكاتف للقضاء على الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رجال الدين الإسلامي والمسيحي ،بتكاتف الجهود مع الجهات المعنية من أجل القضاء على الأمية، بالتنسيق مع جهاز تعليم الكبار ومحو الأمية بفرع السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنفيذي لمحافظة السويس الذي عقد بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، سكرتير عام المحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بالسويس.