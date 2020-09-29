شكرا لقرائتكم خبر عن أخان يعذبان شقيقهما الصغير حتى الموت ويلقيان جثته في الشارع بالمنوفية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية، جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل وربة منزل «شقيقان» بتعذيب شقيقهما الصغير حتى الموت وإلقاء جثته في الشارع، وتمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من ضبط المتهمين.

كان العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، قد وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد واصل رئيس المباحث، وعدد من ضباط المباحث، لبيان ملابسات العثور على جثة طفل ملقاة في شارع وبها آثار تعذيب بالمدينة، وسرعة ضبط الجناة.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم الرئيسي شقيق المجني عليه، بتعذيبه داخل مخزن أعلى محل أحذية ملك المتهم، بمعاونة شقيقته، والذي كان يسكن لديها الطفل في مدينة بنها، والتي اتهمت شقيقها الأصغر المجني عليه بسرقة مبلغ مالي من شقتها، وقام الشقيقان بتقييده والاعتداء عليه وضربه لكي يرشد على مكان المبلغ المالي، وأثناء ضربه وتعذيبه توفي من آثار التعذيب، وبعد التأكد من وفاته قاما بإلقائه في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة بصبط المتهمين، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم وشقيقته لمعاونتها له، بالإضافة إلى اثنين من العاملين لديهما لمعاونتهما في التخلص من جثة الطفل، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد ضربهم للطفل بسبب سرقته مبلغا ماليا من شقيقته.

كان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائي المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين، في اتهامهم بقتل طفل شقيق الأخوين بسبب إدعائهم سرقة المجني عليه لمبلغ مالي من شقيقته، في دائرة قسم شرطة سرس الليان.

تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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