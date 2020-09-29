شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم الثلاثاء، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، ومن الممكن أن تكون درجة الحرارة 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فإن نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الثلاثاء .

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 29 /9 في محافظات مصر