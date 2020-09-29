شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس طوخ يردم هبوطًا أرضيًا ناتجًا عن خزان مياه قديم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تولت أجهزة مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ردم حفرة هبوط أرضي في مدينة طوخ. وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي نتج عنه حفرة تعرض حياة المارة للخطر بشارع مصرف الحصة البحري بطوخ بعد سنترال طوخ في اتجاه نفق الحدادين. مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي وبتعليمات من رئيس مركز ومدينة طوخ، تحركت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، وتبين أن الحفرة ناتجة عن خزان مياة قديم بتلك المنطقة قبل تغطية ترعة مصرف الحصة، وجرى ردم الحفرة بالرمال. مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي مجلس طوخ بالقليوبية يردم هبوط أرضي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس طوخ يردم هبوطًا أرضيًا ناتجًا عن خزان مياه قديم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.