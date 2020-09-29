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ننشر أسماء مرشحى الفردى بانتخابات مجلس النواب فى محافظة قنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى.

وتأتى أسماء مرشحى مقاعد الفردى فى محافظة قنا كالتالى.

دائرة أبو تشت قنا

حسام أمين محمد عيسى

صلاح أبوالقاسم حمادى فراج

كمال محمد فكرى إسماعيل

أحمد عبد الحميد على محمود

مرتضى حمدى شاكر محمد أبوسحلى

مصطفى يوسف جادالرب حسن

الأنور عبدالنظير عبيد احمد

أحمد عيسى محمد هريدى

 

وافى عبدالعظيم ابوالمجد على

حسام حسن عبداللطيف عبدالله

صبرى عبدالعظيم حسن رشوان

يوسف بكر يوسف حسين

وائل عبدالحى محمد حسين

صباح محمد جادالكريم احمد

صفاء عتبه محمد البدوى عبد العال

أنور توفيق ابراهيم محمود

محمود جادالرب حسانين سليم

محمود محمد حسن سليم

غلاب محمود ابراهيم السيد

رفعت عبدالحفيظ محمد السيد

وائل حسين خلف الله محمود

عصام عبدالله عبدالله على سليم

هشام منير نورالدين توفيق

ناجى على عليو رشوان

عبدالفتاح محمد أحمد شحات

بركات محمد حسانين عبدالرحيم

خالد عبدالوهاب محمدين خلف الله

أحمد مصطفى كامل ذكى على الدربى

حسن محمود أحمد سباق

دائرة قنا

امبارك أبوالحجاج اسماعيل إبراهيم

جمال محمد أحمد عامر عوض

جمال حسن محمد النجار

سعد إبراهيم حسن أبوزيد

مصطفى محمود محمد مصطفى

شعبان فخرى موسى محمود

محمود عبدالسلام أحمد محمد

حسن محمود سليمان محمد

محمد سعيد إسماعيل محمد اسماعيل

محمد الديب محمد سليمان

محمد أحمد محمد محمد

أشرف محمد أحمد محمد

علاء حصب الله حسن محمد

محمد نور بهيج على محمد رشوان

هيثم جاب الله ابوالحجاج خلف الله

أحمد عبداللطيف محمود سيد

منصور محمد خليل محمد إبراهيم

عبدالرحيم شعبان أحمد نوبى

أحمد على محمد حسن

عوض  بشرى سدره عيسى

سعودى صابر أحمد على

أحمد يوسف محمد احمد

بهاء محمد حسن عمر

أحمد أبوالخير دسوقى على

محمود محمد عاشور أحمد

محمد شعبان عبدالرحيم عبدالجواد

خالد محمد مصطفى محمد موسى

محمد عباس إبراهيم محمد

محمد على حسين محمدعبدالرحيم

سعيد محمد ملازم محمد

أبوالمجد عبدالرحيم مصطفى محارب

أحمد رشاد فكرى

محمد حسن على عبدالرحيم

نصر الدين رمضان محمد محمد

محمد سعد عسران محمود

عبدالله ابوالعلا مرعى ابراهيم

أحمد عبدالسلام محمد مصطفى

دائرة قوص قنا

محمد كامل احمد الصغير

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محمد طايع سعد نصرالله عيد

عبدالراضى عربى محمد محمدحسن

ابوالحسن حسن الجزار احمد

نجاح عبدالفتاح الصغير سباق

جمال مصطفى محمد محمد

على عبدالقادر محمود احمد

هدى محمود على محمد

كريمان ابراهيم محمد حسن

أشرف عبدالوهاب محمد محمود

محمد محمود ابوبكرالشهيرخليل مصطفى

أشرف ابوالفضل أحمد عبدالعاطى

عبدالنبى أحمد اسماعيل احمد

عدلى عبدالجبار محمود احمد

سعيد محمود حسين عبدالله

مجدى قرشى يوسف حسين

محمد محمود حداد شحات

أحمد عبدالله على ابراهيم

عبدالغنى زيدان على زيدان

محمد محمد سليم محمد

سامى فتحى دسوقى خليل

رويدا حسانين عبدالله محمد

أحمد محمد أمين عمر

محمد حسين محمد عبدالرحمن

أحمد الجندى احمد محمد

أحمد عبدالغنى محمد احمد خليل

عبدالقادر احمد هاشم محمد

أحمد جابر أحمد سيد

عبدالمريد أحمد حجاج حامد

حمدى أحمد إبراهيم مصطفى

أشرف صبرى بربرى حزين

محمد أحمد شوال فرح

عبداللطيف أحمد شعلان يوسف

خطاب على خطاب عبدالمنعم

رمضان أبوالسعود الطيرى عبدالله

عادل عبدالعزيز مرسى محمد

ورده محمد محمد عبدالمغيث

حسنى محمود حسن محمد عيسى

علاءالدين حلمى ابراهيم محمود

صبرى يوسف داود عبدالله

هاشم السيد ابراهيم السيد هاشم السيدابوالحسن

دائرة نجع حمادى قنا

خالد محمد عبدالفتاح ابوبكر خلف الله

سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد

حسين فايز ابوالوفا محمد

السيد محمد المنوفى على اسماعيل

محمد أحمد محمد الامين احمد

محمد عبدالغنى أحمد حسين

محمد جاب الله عبدالعزيز محمد

هاشم مكى فداوى مكى

محمد عطاالله برشاوى نافع

عبدالباسط عبدالنبى محمود عبدالله

غاديه عبدالقوى محمود حفنى

سالم عبدالرافع صادق محمد

الحسانى ابوالمجد احمد محمدمحمود

سيف الله محمد نصرالدين محمد الصافى

محمد حسن فهيم اسماعيل

خليفة الصغير على محمد

مايكل عاطف حبيب جرجس

عونى أسعد السيد عبدالعال

حمدى احمد ابوالمجد مغربى

مصطفى خلف كامل عمر

أميرة عمر محمد عثمان

أحمد عبدالمنصف رمضان صادق

ماجد أديب فهيم عطية

محمد يوسف شمندى محمد

خالد حماده قاسم محمد الشاذلى

 صلاح الدين محمد موافى محمود ابوالعلا

عمرو على عبدالباقى محمد

حسنى فتحى محمد يوسف احمد

أحمد مختار عثمان محمدابوبكر

سامح عبداللطيف على سليم

عمرو طارق محمد احمد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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