شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس النواب الليبي: مصر لها حق التدخل معنا فى محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى المريمى مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، أن مصر لها حق التدخل معنا في محاربة الإرهاب ومحاربة المرتزقة حفاظا على أمنها وأمن ليبيا ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، تقديم أسامة كمال ، نحن الان جميعا متفقون على أنه لا وجود لأى أجنبى في ليبيا

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وذكر المريمي، فى وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة ستتولى مهمة الأمن في سرت، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأقاليم الثلاث تتولى مهمة الأمن وحماية السلطة الجديدة في سرت.