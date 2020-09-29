شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس النواب الليبي: مصر لها حق التدخل معنا فى محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى المريمى مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ، أن مصر لها حق التدخل معنا في محاربة الإرهاب ومحاربة المرتزقة حفاظا على أمنها وأمن ليبيا ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، تقديم أسامة كمال ، نحن الان جميعا متفقون على أنه لا وجود لأى أجنبى في ليبيا
وذكر المريمي، فى وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة ستتولى مهمة الأمن في سرت، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأقاليم الثلاث تتولى مهمة الأمن وحماية السلطة الجديدة في سرت.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار مجلس النواب الليبي: مصر لها حق التدخل معنا فى محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.