شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أعداد الإصابات والوفيات بكورونا حول العالم أعلى من المعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد الوفيات وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل فى العالم. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات فى العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن. واستطرد خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،: "عندما تحسب أى شىء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالى، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالى الفعلى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: أعداد الإصابات والوفيات بكورونا حول العالم أعلى من المعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.