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السيسى يتابع موقف المخزون الاستراتيجى للسلع التموينية الأساسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلاً عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس باستمرار وزارة التموين فى اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، والتى تم انتهاجها خلال فترة جائحة ، وذلك تحسباً لأى موجة ثانية محتملة فى هذا الصدد، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

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