شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكك الحديدية: لا رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إنه لم يتحدث عن فرض رسوم تتعلق بالمتعلقات الشخصية للركاب مثل الشنط وما يحمله الراكب بصورة عادية في القطارات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، المتعلقات الشخصية للركاب أيا كان وزنها لا يوجد رسوم عليها، ولن يستطيع أحد فرض رسوم عليها، وأن تصريح له اليوم فيما يخص المتعلقات الأخرى تم تفسيره بصورة خاطئة، موضحاً أن المقصود بالرسوم هي المتعلقات ذات الطابع التجاري، والتي يتم حملها في أجولة مثلا ويتم تحصيل رسوم عليها حسب وزنها.

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وتابع، أن البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب أيضا خاصة انها حمولات كبيرة والرسوم تبدأ على من يتجاوز وزنه 12 كيلو بداية من 20 جنيها، مشيرا إلى أن قرار الرسوم على الطرود قديم جدا وموجود منذ 50 عاما، وأن مسئول القطار سيقوم بوضع الطرود في أماكن مخصصة وسيتم حساب رسومها عن طريق الوزن والمساحة والمسافة.

فى سياق منفصل، قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم تطوير 705 مزلقانات حتى الآن، ولدينا خطة لتطوير المزلقانات مستمرة حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبى للقطار المكهرب عام 2022.



وأضاف، أن التطوير يجري في جميع قطاعات السكة الحديد، ونسعى لتطوير الخدمات بشكل يليق بالمواطن خلال الفترة المقبلة، مردفاً:" نسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الوجه القبلى خلال الفترة المقبلة".

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: أنه سيصل 30 جرار قطارات يوم الجمعة المقبل، مضيفا: لدينا ضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية وغرامات للراكب الذى لا يرتدى الكمامة.