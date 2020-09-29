شكرا لقرائتكم خبر عن صراع قضائى بين شركة"أصول البحر الأحمر"و"كى ام جى " بسبب 217 ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقام مجدي عبد الغنى، رئيس مجلس شركة أصول البحر الأحمر للاستثمار العقاري، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد خالد أبو الفتوح عبد السميع ليلة، رئيس مجلس إدارة كى ام جي للاستثمار العقاري، ووزير العدل ومحافظ البحر الأحمر، وأمين عام الشهر العقارى بالغردقة، لإثبات بطلان عقد بيع قطعة أرض بمدينة الغردقة يبلغ مساحتها 217 الف 419 متر.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها قيام مجدي عبد الغنى عباس محمود، رئيس مجلس إدارة شركة أصول البحر الأحمر للاستثمار العقاري، برفع دعوى قضائية ضد خالد أبو الفتوح عبد السميع ليلة ،رئيس مجلس إدارة شركة كي أم جي للاستثمار العقاري ، ووزير العدل ومحافظ البحر الأحمر، وأمين عام الشهر العقاري بالغردقة، مطالباً ببطلان عقد البيع قطعة أرض المشهر برقم 1157 لسنة 2018 بمأمورية الشهر العقاري الغردقة لصوريته وانعقاده بالمخافة للقانون والمتضمن بيع قطعة أرض فضاء كائنة بمدينة الغردقة والمبينة الحدود والمعالم بموجب ذلك العقد موضوع الدعوى، وشطب ومحو المشهر رقم 1157 لسنة 2018 بمأمورية شهر عقاري الغردقة.

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وأكدت أوراق القضية ، أن مجدى عبد الغنى و خالد أبو الفتوح عبد السميع ليلة، تمكنوا من شراء قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة الغردقة بمنطقة السقالة – محافظة البحر الأحمر- والبالغ مساحتها 217 الف و419 متر و أصبحت من ضمن أصول شركة أصول البحر الأحمر التي قام المشترين بتأسيسها بغرض الاستثمار والتطوير العقاري، وتم تسجيلها بموجب المشهر رقم 589 لسنة 2015 بمبلغ وقدره مائتين مليون جنيها كل حسب نصيبه، وكان نصيب "عبد الغنى طبقا لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة 27% من قيمة أصول الشركة.

وقال عبد الغنى ، في دعواه أنه فوجئ بقيام المدعى "ليلة" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع قطعة الأرض المملوكة للشركة بمبلغ مائة مليون جنيها لصالح شركة كى ام جي للاستثمار العقاري، وقد قام باتخاذ هذا القرار منفردا بموجب الصلاحيات المخولة إليه كرئيس مجلس إدارة دون الرجوع لباقي الشركاء، وقد تم هذا البيع وتم تسجيله بمصلحة الشهر العقاري بموجب المشهر رقم 1157 لسنة 2018 بمأمورية شهر عقاري الغردقة بأقل من قيمة قطعة الأرض السوقية بحوالي 3% وفقا للعقد المسجل انف البيان، وهو الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.