شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة: تجارب لقاح كورونا تمت ولم تظهر عليهم أعراض جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم: نسعى لبناء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع حلول 2030 طارق شوقي يؤكد العمل على إلحاق 70% من الطلاب بمدارس التعليم الفنى وزيرة الصحة: تجارب لقاح كورونا تمت على 40 ألفا ولم تظهر عليهم أعراض جانبية وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد صرف المعاشات والنفقات من بنك ناصر الاجتماعى من خلال جداول منظمة لمنع التكدس Advertisements "التضامن " تواصل تنفيذ مشروع مودة " لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج مول تجارى أعلى محطة مترو ماسبيرو لخدمة أهالى بولاق أبو العلا السكة الحديد تستقبل المظاريف الفنية لتحديث إشارات نجع حمادى ـ الأقصر الشهر المقبل دار الإفتاء: تناول الخميرة بيرة بنية "السُكر" وتغييب العقل حرام.. فيديو التنمية المحلية تكشف عن تمويل 4 آلاف مشروع بـ716 مليون جنيه خلال شهر

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