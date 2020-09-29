شكرا لقرائتكم خبر عن "لراحة الناس" .. هذا ما أنجزته الدولة لحل أزمة الزحام المرورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود جبارة بذلتها الدولة المصرية لتقليل الكثافات المرورية، بتطوير وإنشاء طرق وكباري جديدة فما الذي تحقق ؟

تم إنشاء 22 كوبرى في 6 أشهر فقط بهدف راحة الناس بالإضافة للانتهاء من 50 طريقًا وتشييد 7 محاور بعدما وصل حجم الخسائر نتيجة الإزدحام المرورى 175 مليار جنيه سنويا.

ووصلت الكثافة المرورية لـ 7 آلاف مركبة في الساعات العادية و12 ألف مركبة في الذروة

ونفذت الدولة استثمارات بقطاع النقل

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بنحو 950 مليار جنيه كان نصيب الطرق والكبارى منها أكثر من 50% من هذا الرقم

ومتوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو سنويًا بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو.

فبدت تلك المشروعات نهضة حقيقة تحدت توقعات عالمية بصعوبة حل أزمة الزحام، وكانت النتيجة قفزت مصر 90 مركزًا بمؤشر جودة الطرق لتحتل المرتبة 28 عالميًا.