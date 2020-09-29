شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف خطة توزيع 150 مليون اختبار كورونا السريع على الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه وضع خططًا تفصل كيفية قيام إدارته بتوزيع 150 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا اشترتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام. وقال الرئيس فى إحاطة من البيت الأبيض حول استراتيجية توفير الاختبارات للولايات، إنه سيتم نشر 50 مليون اختبار على وجه التحديد لحماية سكان دور رعاية المسنين والسكان المعرضين للخطر.

وأظهر الأدميرال بريت جيروير، مساعد وزير الصحة، كيف تعمل اختبارات أبوت من خلال إجراء مسحة ذاتية. وأعلن جيروير أنه سيتم توزيع 6.5 مليون اختبار سريع على حكام الولايات هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، حذر الدكتور أنتونى فاوتشى، خبير الأمراض المعدية البارز في الولايات المتحدة من أن البلاد "ليست في وضع جيد" عندما يتعلق الأمر بوباء فيروس كورونا ، وهو تحذير صارخ قبل موسم الإنفلونزا القادم وأشهر الشتاء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال الدكتور مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) وعضو فرقة العمل المعنية بالاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، فى مقابلة جديدة إن العديد من أجزاء البلاد بحاجة إلى زيادة جهودها بشكل كبير لمكافحة كوفيد- 19 لتجنب عودة ظهور كارثية محتملة للفيروس الجديد المسؤول عن أكثر من 200000 حالة وفاة على الصعيد الوطني.