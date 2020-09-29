شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رضا صيام مصور قناة الجزيرة مسئول التعليم بتنظيم داعش الإرهابي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة قناة الجزيرة القطرية في دعم الإرهاب والإرهابيين لتدمير الدول المستقرة، خرج من رحم القناة رضا صيام مصور قناة الجزيرة، لينضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وشغل منصب وزير التعليم في تنظيم داعش بالموصل العراقية، بعد عدة أعوام قضاها مراسلا ومصورا لصالح قناة "الجزيرة" القطرية، وتم إعلان مقتله في يوليو 2018، وأكدت السلطات الألمانية، آنذاك مقتله عقب نفي وتأكيد للخبر أكثر من مرة، وقد قتل خلال عملية طرد تنظيم داعش من الموصل العراقية.

وأشار الخبراء إلى أن المخابرات الأمريكية ألقت القبض عليه، في العام 2002، بجزيرة بالي الإندونيسية، وهو يحمل خططا وصورا تشير إلى تحضيرات لعملية إرهابية، ليؤكد أنه يعمل مصورا «حرا» لصالح قناة «الجزيرة» الفضائية.

وعُيّن صيام وزيرا للتربية والتعليم في تنظيم داعش، وأصدر تعليمات لجامعة الموصل والمدارس التي يسيطر عليها «داعش» بمنع تعليم مواد الموسيقى والفن والجغرافيا والعلوم الاجتماعية. وولد صيام الذي عرف في الموصل بـ"ذي القرنين"، عام 1960، وله 6 أطفال من زوجته الثانية.

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وذكر الخبراء أنه عاش في ألمانيا أكثر من 15 عاما، وكان يحصل على 3000 يورو شهريا من المزايا التي تقدمها الدولة هناك، وعرف المتطرف الذي يعد أحد أذرع قناة "الجزيرة" القطرية في سوريا، بأنه شديد التعصب حسب شهادة زوجته الأولى التي تركته عقب إلقاء القبض عليه في قضية تفجيرات بالي.