شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى 27 طعنًا على انتخابات "النواب" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين. Advertisements ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الآن إلى 27 طعنًا. جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءً، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.

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