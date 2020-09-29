مجلس الدولة يتلقى 27 طعنًا على انتخابات "النواب" حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى 27 طعنًا على انتخابات "النواب" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.
ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الآن إلى 27 طعنًا.
جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءً، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.
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