شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: أيام قليلة وتعود حركة البناء بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولى اجتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا؛ مشيرا إلى أن كل من كان صادر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال. وأكد أنه خلال أيام قليلة سوف تعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة؛ قائلا: "لجنة الاشتراطات سوف تجميع برئيس الوزراء وسوف يتم عرض الاشتراطات الجديدة، وسوف يتم إقرارها وتنفيذها".

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وأضاف المستشار نادر سعد، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامى أحمد موسى: "اعتبارا من صباح باكر سوف يتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع"، منوها بأن تراخيص البناء الجديدة متوقفة لن يتم إصدار رخص جديدة في الوقت الحالى.

وأشار نادر إلى أن قرار رئيس الوزارء اليوم يخص الرخص التى كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ لافتا إلى أن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط.