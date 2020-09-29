شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة» للفبركة الإعلامية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «متعلموش من قفا المتحدة».. «إيه اللى جاب البحيرة فى ترسا؟!».. «الجزيرة» للفبركة الإعلامية.. ترسانة الفيديوهات المزيفة.. الصور والفيديوهات تكشف أكاذيب الإخوان حول المظاهرات.. معتز مطر يعرض فيديو يدعى وجود مظاهرات فى المنيب ويستعين بنفس اللقطات والأشخاص فى البحيرة.. و«القناة» استهدفت ضرب الداخل المصرى بالشائعات واستضافة إرهابيين.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ «الوطنية للانتخابات» تعلن قبول 4006 مرشحين على الفردى.. منافسة قوية بين القوائم فى انتخابات «النواب».. 84 سيدة يترشحن على 8 قوائم.. زوجات الشهداء يتصدرن المشهد.. وأكثر من 90 شابا يخوضون المنافسة.. «نداء مصر» و«أبناء مصر» تنافسان «القائمة الوطنية من أجل مصر» فى الصعيد وشرق وغرب الدلتا

ـ مقتل إرهابيين شديدى الخطورة فى اشتباك مع الشرطة بالقليوبية





ـ «متعلموش من قفا المتحدة».. «إيه اللى جاب البحيرة فى ترسا؟!».. «الجزيرة» للفبركة الإعلامية.. ترسانة الفيديوهات المزيفة.. الصور والفيديوهات تكشف أكاذيب الإخوان حول المظاهرات.. معتز مطر يعرض فيديو يدعى وجود مظاهرات فى المنيب ويستعين بنفس اللقطات والأشخاص فى البحيرة.. و«القناة» استهدفت ضرب الداخل المصرى بالشائعات واستضافة إرهابيين

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