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مؤتمر صحفي للصحة العالمية حول أحدث تطورات كورونا الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عن بعد، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض  الأربعاء المقبل. يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19مستجدات تطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطارآلية كوفاكس

 

ويتحدث في المؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطد وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم  والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

 

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