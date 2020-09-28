شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء ورموز مرشحي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم أمبو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على أسماء ورموز مرشحي الدائرة الثانية بأسوان، ومقرها مركز شرطة امبو. وجاء في قائمة الأسماء النهائية، كل من خالد رضوان رمز القلم، احمد حسين رمز الاسد ،محمد مناع رمز الغزال، محمد يوسف رمز الحصان، عمر داغر رمز سفينة، يسري الفارس رمز الصقر، نجوي محمود رمز ماكينة خياطة محمود عليان رمز الكف، حمدي ابو جامع ساعة يد، ابراهيم جبران، رمز السد العالي، محمد عبدالواحد البنا رمز مدفع، المستشار مارك سمير رمز التمساح، العمدة نادر ابوالمجد رمز عنقود عنب، المستشار محمد سليم، رمز الهليكوبتر». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء ورموز مرشحي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.