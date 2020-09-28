شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يحضر افتتاح البرنامج الرئاسي العاجل «أهل مصر» للمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومحافظو المحافظات الحدودية، الاثنين، فاعليات البرنامج الرئاسي العاجل «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية في فعالياته الأولى بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح خالد عبدالحميد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن محافظة مطروح تشارك في فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» للمحافات الحدودية مطروح ،الوادى الجديد ،اسوان ،البحر الاحمر،وجنوب وشمال سيناء ،حيث تشارك مطروح بعدد ٣٥ شاب وفتاة في الفوج الاول للبرنامج في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى ،وعرض مشغولات ومنتجات التراث المطروحى والسيوى على مسرح وزارة الشباب والرياضة يعقبه حفل فنى .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمعرض منتجات ومشغولات شباب مطروح واضاف مدير الشباب والرياضة بمطروح إلى اشتراك أندية الفتاه بالمعرض تحت إشراف اسماء عبدالغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية واحمد عبدالرحيم منسق عام التطوع بالادارة.

واشار مدير عام الشباب والرياضة بمطروح إلى ان الفوج الثانى للبرنامج الرئاسي اهل مصر سيكون بمحافظة الاسكندرية في الفترة من ٢ إلى ٧ اكتوبر القادم.