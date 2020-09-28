شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الملتقى التوظيفي الافتراضي لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى التوظيفي الافتراضي لطلاب وخريجي الجامعات المصرية، والذي افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وتنظمه الجامعة الأمريكية بمشاركة رؤساء ١٠ جامعات حكومية، ومراكز التطوير المهنى بالجامعات، وعدد من الشركات والبنوك.

هذا وقد تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات الملتقى الذي يشارك فيه ٤٠٠٠ طالب وطالبة من ١٠ جامعات، ويمثل فرصة متميزة لأبناء جامعة المنوفية، وخاصة الخريجين، للتواصل مع نخبة من أصحاب العمل عبر منصات إلكترونية متنوعة مما سيمكن طلاب وخريجي الجامعة من التواصل المباشر مع أصحاب المهن والشركات باعتبار هؤلاء الأبناء من أفضل وأميز الكوادر المصرية الشابة، واقتحام سوق العمل بمهارات وقدرات متميزة وتنافسية عالية في مختلف القطاعات والتخصصات الحديثة.