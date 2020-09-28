شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان لـ«عقارات المصرى اليوم»: «سكن كل المصريين» البديل الجاهز وبـ«التقسيط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث باسم الوزارة، أنه جار إنهاء إجراءات طرح 125 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع جديد لإضافة ربع مليون وحدة سكنية جديدة، بعد نجاح جهود تشييد حوالى مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات.

وقال خطاب، فى حواره لـ«عقارات المصرى اليوم» إن هناك 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها ضمن مشروع جديد باسم «سكن كل المصريين» للفئة الأعلى دخلا من الإسكان الاجتماعى، والأقل من «سكن مصر» بهدف تغطية مشروعات الإسكان لكافة شرائح المجتمع، بما يغنى الاتجاه عن الوحدات السكنية المخالفة خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار:

■ مشروع جديد ينتظر الخروج للنور وهو مشروع «سكن كل المصريين».. ما هو الجديد الذى يحمله ويختلف عن مشروعات الإسكان السابقة؟

- مشروع سكن كل المصريين جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الافتتاح الأخير لمشروع الأسمرات، عندما قال إن أى مواطن يطلب شقة سيتم توفيرها له بشكل يناسب احتياجاته وقدراته، والهدف من تنفيذ هذا المشروع يختلف عن باقى مشروعات الإسكان الأخرى، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعى أو المتوسط المتمثلة فى «سكن مصر ودار مصر» أو الإسكان المتميز «جنة» لأن المستهدف من «سكن كل المصريين» هو تغطية شريحة مختلفة، لم يحدث أن تمت تغطيتها من قبل، وتتسع لتشمل قاعدة كبيرة من المجتمع، وهى الشريحة التى لا تستطيع التقدم لحجز وحدة سكنية فى الإسكان الاجتماعى لأن دخلها أعلى من الشروط المطلوبة، وفى الوقت نفسه، لا يستطيعون التقدم لحجز وحدة فى الإسكان المتوسط، لأن دخلها لا يسمح بتغطية المقدم أو القسط المطلوب، لذلك تم عمل دراسات لهذه الشريحة، واكتشفنا أنها شريحة كبيرة جدا، ونقوم حاليا بتوفير مساحات لإقامة مشروعات سكنية بتكلفة تناسب قدرات هذه الشريحة بما لا يخل بشروط ومواصفات الجودة التى تم تنفيذها فى كل مشروعات الإسكان السابقة.

■ ومتى سيبدأ الحجز؟

- عقب موافقة مجلس الوزراء على طرح الوحدات، حيث يستفيد هذا المشروع من مبادرة التمويل العقارى لدعم المشروعات السكنية، وهى المبادرة التى وفرت النجاح لكافة مشروعات الإسكان والتى بلغت حوالى مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، لذلك تمت الموافقة على إطلاق هذا المشروع، وقد عقدنا جلسات واجتماعات سريعة وقدمنا دراسات للمحافظات الأكثر احتياجا لهذا المشروع، اعتمادا على نتائج البحث فى إعلانات الإسكان السابقة، عن المحافظات التى بلغ فيها عدد المتقدمين أكثر من عدد الوحدات المطروحة، لذلك الأولوية ستكون لهذه المحافظات، بزيادة الوحدات المطروحة فيها.

■ وما هى هذه المحافظات؟

- محافظات القاهرة الكبرى والتى تمثلها القاهرة والجيزة والقليوبية، وهى المحافظات الأكثر طلبا لمشروعات الإسكان، لأن 30 % من سكان مصر يعيشون فى هذه المحافظات الثلاث، وهو رقم ضخم يحتاج إلى مشروعات ضخمة لتغطيتها، لذلك تم إنشاء 6 مدن جديدة محيطة بالقاهرة الكبرى، والطرح الأخير لمشروع سكن كل المصريين، سيبدأ فى مرحلته الأولى بطرح 125 ألف وحدة سكنية، بواقع 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان الاجتماعى، و25 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان المتوسط.

■ وما هو الحد الأقصى للدخل فى مشروع سكن كل المصريين؟

- المشروع سيكون للفئة الأعلى من «الإسكان الاجتماعى» والأقل من «سكن مصر»، فالحد الأقصى للدخل شهريا للتقدم لحجز وحدة سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى يبلغ 5700 جنيه للأسرة و4200 جنيه للأعزب، بينما الحد الأقصى للدخل فى مشروع سكن مصر يبلغ 480 ألف جنيه سنويا للأسرة، وبالتالى فإن من يحصل على راتب شهرى يبلغ 6000 أو 7000 جنيه، لا يستطيع التقدم للإسكان الاجتماعى لأنه مرتبه أعلى من الحد الأقصى، ولا يستطيع الوفاء بمقدمات وأقساط مشروع سكن مصر، لذلك تم توفير هذا المشروع لهذه الشريحة، بجانب توجيه دعم لهذه الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقارى، مع إمكانية التقسيط على 20سنة بفائدة 7% متناقصة.

■ هل توفر هذه المشروعات البديل المناسب لمنع ظاهرة البناء المخالف؟

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- البديل موجود وبالتقسيط، فالدولة توفر حاليا بدائل قانونية مرفقة بالخدمات والتشطيبات كاملة، لمنع أى محاولة للذهاب لشراء بناء مخالف فى أماكن غير مخططة ودون مرافق أو خدمات، وفى الوقت نفسه الذى تواجه فيه الدولة ظاهرة البناء المخالف، تقوم بتوفير البديل، بعد أن تم إنشاء أكثر من 12 مدينة جديدة تنتمى لمدن الجيل الرابع وتضم مناطق صناعية توفر فرص عمل جديدة أيضا، وتحميه من الوقوع تحت طائلة القانون إذا اشترى بناء مخالف على منطقة غير مخططة، وتحميه أيضا من سلبيات العيش داخل منطقة بدون خدمات بما يتضمنه من انقطاع متواصل للمياه والكهرباء لأن البنية التحتية من مرافق، لا تحتمل كل هذا الضغط بالمنطقة قديمة ومتهالكة أو لا تكفى العدد المخالف المضاف إليه من العمارات والأبراج المقامة داخل أزقة لا تتعدى مساحتها 5 أمتار.

■ وما وجه الاختلاف حاليا فى الإسكان الحكومى؟

- الجودة فى التنفيذ والشكل المعمارى المميز فى التصميم، فخلال 6 سنوات حدثت طفرة فى الإسكان الحكومى لم تكن موجودة قبل 15 عاما مضت، ووقتها كان الإسكان الحكومى عبارة عن عمارات بسيطة الشكل نصف تشطيب أو مشطبة بالبلاط العادى، وكان السكان أول ما يتم استلامها، يقومون بتغيير كل هذه التشطيبات، بخلاف أنها كانت تقام فى أماكن نائية بلا خدمات أو مواصلات أو مدارس أو أسواق أو طرق أو مستشفيات أو مناطق ترفيهية وحدائق، كما نرى الآن فى مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتسلمها المواطن شاملة كل هذه الخدمات دون تحميلها على ثمن الشقة الذى يصبح هو الأرخص فى هذه الحالة بالمقارنة بأسعار السوق، بل إننا حاليا نحرص على أن تكون الخدمات موجودة فى المدينة قبل أن يتم تسكين المواطنين بها، عكس ما كان يتم فى الإسكان الحكومى قديما عندما كان يتم التقدم لتركيب خط تليفون أرضى، وتحصل عليه بعد مرور 10 سنوات، لكن حاليا فإننا نقوم بطرح مزايدات لبيع المحال التجارية والصيدليات والمدارس وغيرها لتبدأ نشاطها قبل تسكين الناس.

■ وماذا عن بعض محافظات الدلتا التى لا تتمتع بظهير صحراوى؟

- لم نغفل محافظات الدلتا من خطة الدولة لتوفير مشروعات الإسكان، فالمحافظات توفر الأراضى، وتقوم الدولة ببناء عمارات فيها، إلى جانب ذلك يتم إنشاء أكبر مدينة سكنية ساحلية بالدلتا وهى مدينة المنصورة الجديدة التى سيتم تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط فيها لتخدم حوالى 5 أو 6 محافظات محيطة بها بالدلتا ولا تملك ظهير صحراوى لتناسب حجم الطلب المتزايد هناك.