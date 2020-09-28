شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: ضريبة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي نتاج إصلاح رومانسي بدأه عبد الناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة كمال، إن فاتورة الإصلاح الاقتصادي التي يدفعها المواطن؛ جزء كبير منها ناتج عن دفع فاتورة إصلاح اقتصادي رومانسي بدأه الرئيس عبدالناصر الذي نشهد ذكرى رحيله الخمسين اليوم.

وأضاف «كمال» في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور» مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالناصر وبعده السادات ثم مبارك، كلهم اشتركوا في رفع شعار الحفاظ على مكتسبات ثورة يوليو.

وتابع: «أنا شربت مبادئ ثورة يوليو بالمعلقة وتربيت عليها.. لكن مش ثورة يوليو كانت شايفة أن الشعب من حقه يكون شريك في كل الثروة اللي كانت موجودة وقت قيام الثورة، كلام جميل ومحترم جدا. شكل الشراكة دى كان آيه؟».

وأوضح «كمال» أن الشراكة الشعبية في الثروة شهدت توزيع أراضي وزيادة مرتبات، وربما كان هذا الإصلاح ملائما للمرحلة الماضية فقط، لافتا إلى أن: «عبدالناصر وزع الأراضي على الفلاحين ولو كان باعها لصالح الفلاحين كان قدر يمد لهم مياه وكهربا وعلاج كويس وما كنتش الأمور وصلت بعد كل السنين دي».