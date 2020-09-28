شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: لا رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحدي، إنه لم يتحدث عن فرض رسوم تتعلق بالمتعلقات الشخصية للركاب مثل الشنط وما يحمله الراكب بصورة عادية في القطارات.

وأضاف رسلان، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المتعلقات الشخصية للركاب أيا كان وزنها لا يوجد رسوم عليها ولن يستطيع احد فرض رسوم عليها، وأن تصريحه فيما يخص المتعلقات الأخرى تم تفسيره بصورة خاطئة، موضحا أن المقصود بالرسوم هي المتعلقات ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة مثلا ويتم تحصيل رسوم عليها حسب وزنها.

وتابع: «البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب، خاصة أنها حمولات كبيرة، والرسوم تبدأ على من يتجاوز وزنها 12 كجم بداية من 20 جنيهًا»، مشيرا إلى أن قرار الرسوم على الطرود قديم جدا وموجود منذ 50 عاما، وأن مسؤول القطار سيقوم بوضع الطرود في أماكن مخصصة وسيتم حساب رسومها عن طريق الوزن والمساحة والمسافة.