شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» و«نهضة مصر» تحتفلان بتخرج 30 شركة ناشئة من أول حاضنة متخصصة في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجموعة نهضة مصر بتخرج 30 شركة ناشئة من أول حاضنة متخصصة في مجال وتكنولوجيا التعليم والتى تحمل اسم «EdVentures» وتم اطلاقها في عام ٢٠١٧، وكان الاحتفال بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ومحمد إبراهيم، رئيس مجموعة شركات نهضة مصر وداليا إبراهيم ،رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، وماجد حربى، مدير عام شركة EdVentures ومجموعة من فريق عمل الأكاديمية، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030

واوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي في كلمته في الافتتاح أن حفل تخرج الشركات الـ 30 اليوم هو ثمرة تعاون حقيقي بين الأكاديمية ومجموعة نهضة مصر وتنبؤ مبكر ورؤية واضحة بالتحول الرقمي الذي بات اليوم إجباريًا، حيث جاءت جائحة "كورونا" لتسليط الضوء على منظومة التعليم، والتي ترتكز على محورين رئيسيين الأول هو تطوير برامج ومنصات الكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عموماً والتعليم عن بعد خصوصاً (الاستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم) والمحور الثاني هو تطوير شبكة وطنية في الحاسوبات فائقة السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة.

وعن حاضنة التعليم قال إنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتى تقوم باحتضان الأفكار المبتكرة المتخصصة في التعليم والتعلم وتقدم لها الدعم الفنى والخبرة والاستثمارات اللازمة لإنجاح تلك النوعية من المشاريع المتخصصة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن مصر بحاجة لمزيد من الجهود للارتقاء بالبيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا والخروج من القوالب النمطية والبيروقراطية والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العلمى وتوفير أسس تحقيق التنمية المستدامة وإعادة النظر في منظومة التعليم المصرى بشكل عام والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص وهو الأمر الذي اكتسب أهمية كبرى على المستويين الرسمى والشعبى.

وفي ختام كلمته أكد صقر أن تأسيس الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" هي أحد الآليات الخاصة بدفع عجلة تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر حيث تولى الأكاديمية أهمية قصوى بالتوسع في شبكة الحاضنات التكنولوجية والتى بلغت حتى الآن ٢٠ حاضنة بتمويل ٧٠ مليون جنيه حيث يتم احتضان أكثر من ١٣٠ شركة منذ عام 2016 وحتي الآن وتم تخريج ٩٦ شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فی السوق المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی بالإضافة إلى الـ 7 شركات التي تم تخريجها اليوم ليبلغ بذلك عدد الشركات التي تم تخريجها حتي الآن 103 شركة، وقد اتاح برنامج انطلاق فرصه عمل لشباب المبتکرین ورواد الاعمال.

ومن جانبه عبر محمد إبراهيم، رئيس مجموعة شركات نهضة مصر عن فخره وسعادته بالشراكة الناجحة بين نهضة مصر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واطلاق أول حاضنة متخصصة في مجال التعليم، وأكد على دور نهضة مصر الذي امتد على مدار ال 82 عاما الماضية في تطوير واثراء هذا القطاع الحيوى الذي يعد القاطرة الحقيقة لنمو أي دولة وهو ما دفع نهضة مصر إلى تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع من خلال الاستثمار في الشباب المصرى من رواد الأعمال المتخصصين في التعليم وتكنولوجيا التعليم لمواكبة ما يحدث عالمياً ولدعم رؤية الحكومة المصرية 2030 في عملية التحول الالكترونى في مجال التعليم.

واضافت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة " نجحت EdVentures على مدار الثلاثة سنوات الماضية في تحقيق عدد من الانجازات على رأسها دعم 30 شركة ناشئة من خلال احتضان 20 شركة وتسريع 10 شركات، وقامت نهضة مصر بالاستثمار في 7 شركات منهم. وقد أثمرت الاستثمارات التي قمنا بها في ال 7 شركات إلى خلق أكثر من 1200 فرصة عمل ووصلت القيمة المالية لتلك الشركات إلى 100 مليون جنيه."

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تضمنت الاحتفالية تقديم عرض لخدمات الـ 7 شركات وهم Career 180 وCOLNN وEntreprenelle وGreenish وOTO وBooks Bike وEYouth والذين نجحوا في التوسع بشكل هائل لتصل خدماتهم إلى مئات الآلاف من الشباب كما نجحوا في تحقيق معدل نمو في عوائدهم المالية السنوية تراوحت ما بين 150% و360%.

وفى الختام أكدت داليا إبراهيم أن EdVentures تنوى في الفترة القادمة دعم المزيد من الشركات الناشئة ذات الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تخدم قطاع التعليم.