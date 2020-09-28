شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ساعة عمل يوميا لقطارات «القاهرة - الإسكندرية».. و«المكيف» يتفوق بـ16 رحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السكة الحديد بتشغيل 32 قطار يوميا القاهرة - الأسكندرية، منها 14 مميز، و 16 مكيف و2 مشترك.

على مدار 20 ساعه تقريبا من الثالثة فجرًا حتى العاشرة والنصف مساءً، تقوم السكة الحديد بتشغيل القطارات بمختلف انواعها لتلبية احتياجات جميع الركاب.

أما جدول تشغيل جميع القطارات علي هذا الخط الحيوي من القاهرة إلى الإسكندرية فهو كالتالي:

قطار 1 مميز قيام 00: 3 فجرًا.

163 مميز قيام 4:00 فجرًا.

119 مكيف + مميز " طريق منوف " قيام 5:00 صباحًا.

903 فرنساوي مكيف قيام 6:00 صباحا.

7 مميز قيام 6:20 صباحا.

905 مكيف VIP قيام 8:00 صباحا.

1131 روسي قيام 8:10 صباحا.

901 فرنساوي مكيف قيام 8:20 صباحا.

1109 مكيف + مميز قيام 8:30 صباحا.

911 فرنساوي مكيف قيام 10:00 صباحا.

11 مميز قيام 10:10 صباحا.

89 أسباني قيام 11:15 صباحا.

15 مميز قيام 11:25 صباحا.

913 أسباني قيام 12:30 ظهرا.

133 مميز قيام 12:45 ظهرا.

917 مكيف VIP قيام 2:00 ظهرا.

1203 مميز قيام 2:10 ظهرا.

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919 فرنساوي مكيف قيام 2:25 ظهرا.

2001 مكيف VIP قيام 3:00 عصرا.

915 فرنساوي مكيف قيام 3:20 عصرا.

21 مميز قيام 3:30 عصرا.

923 فرنساوي مكيف قيام 4:00 عصرا.

27 مميز قيام 4:10 عصرا.

925 فرنساوي مكيف قيام 5:10 مساء.

23 مميز قيام 5:20 مساء.

921 مكيف VIP قيام 6:00 مساء.

31 مميز قيام 6:30 مساء.

927 مكيف VIP قيام 7:00 مساء.

157 مميز قيام 7:40 مساء.

931 فرنساوي مكيف قيام 8:15 مساء.

29 مميز قيام 8:30 مساء.

935 مكيف VIP قيام 10:30 مساء.