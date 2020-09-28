شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تصدر بيانا حول العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، بيانا توضيحا على صفحتها الرسمية تصمن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

حدد البيان طريقة الدراسة للطلاب بالعام الدراسى الجديد، وجاء في نص البيان: «تعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على: القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)، وأيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات».

وأضاف البيان، لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن، كما سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).