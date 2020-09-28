شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: نخدم عدة قطاعات بالدولة بجانب الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن قطاع البترول جزء أساسي من الشعب المصري، ويعمل على توفير الطاقة اللازمة للمواطنين والقطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يتواجد في كل مناطق الجمهورية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أن قطاع البترول له دور مهم في قطاعات كثيرة مثل التعليم والاقتصاد والصحة، إلى جانب الخدمات المقدمة للمواطنين للمحروقات والغاز.

وتابع: «قطاع البترول وشركاته يقومون بجهد كبير ومهمة وطنية لخدمة كافة فئات المجتمع المصري ويعتبر درع الأمان للمواطنين ضد أي من تسول له نفسه الإساءة لمصر بجانب القوات المسلحة المصرية والشرطة والتي تؤمن بشكل كامل كافة المنشآت البترولية العامة للدولة».

وأوضح أن قطاع البترول يعمل على زيادة الخدمة المجتمعية في جميع المناسبات؛ خاصة المناطق التي تعمل فيها قطاع البترول أو المناطق الأخرى القريبة من القطاع البترولي.