شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الاربعاء الموافق 30-9-2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضح بيان الشركة أنه سيجري تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.