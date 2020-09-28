شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبدالقوى: نسبة الفقر مرتفعة جدا وتصل إلى أكثر من 35% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب الأملاك أيا أن كان أماكن تواجدها، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الأسر يريدون الإقبال على طلب جدية التصالح ولكن ظروفهم المادية لا تسمح.

وأضاف عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، أن الاتحاد العام أرسل خطابات للهيئات الكبرى بتخصيص جزء لصالح الأسر الأكثر احتياجا في دفع جدية التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مستمرة ونعمل على توسيع القاعدة لتستفيد أكثر القرى احتياجا.

وأوضح: «لدينا قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا، حيث أنه تم تحديد 27 ألف أسرة حتى الآن»، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسر التي بدأت تسأل عن المساعدة وكيفية تقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

وتابع: «نسبة الفقر مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 35%»، متمنياً مساعدة جميع الأسر الأكثر احتياجا.