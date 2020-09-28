شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: لدينا 117 مخرًا صناعيًا للسيول في محافظات القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس حسن يحيى، رئيس الإدارة الهندسية الميكانيكية بوزارة الري، إن ارتفاع منسوب مياه النهر يتم من خلال غسيل وتجديد مياه نهر النيل.
وأضاف يحيى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن مركز التنبؤات بالفيضانات يعمل طوال السنة.
وتابع: «لدينا 117 مخرا صناعيا للسيول في محافظات القاهرة الكبرى»، موضحا أنه في الدلتا يتم استغلال مياه الفيضانات في الري، وفي البحر الأحمر وسيناء يتم استغلالها في الزراعات الموسمية.
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