شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية تتفقد موقع إنشاء مهبط للإسعاف الطائر في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة الوادي الجديد اليوم، وفد من وزارة الصحة لمعاينة وتحديد الموقع الذي سيتم تخصيصه لإنشاء مهبط طائرات للإسعاف الطائر بمركز الداخلة ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى لأهالي المحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد تابعت الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى الداخلة العام ،حيث تم الإنتهاء من ٥٠ ٪من الأعمال الإنشائية بها ،حيث تقام المستشفى على مساحة ١٩ الف ٦٥٠متر مربع وتضم مبني مكون من ٣ طوابق وسكن للأطباء والتمريض ومبنيين خدمات.