شكرا لقرائتكم خبر عن 42 طعنًا ضد مرشحي النواب أمام القضاء الإداري.. حصيلة اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت محكمة القضاء الإداري الاثنين، 42 طعنًا خاصة بانتخابات مجلس النواب، أقام بعضها عدد من المستبعدين من خوض الانتخابات وآخرون يطعنون على قبول أوراق بعض المرشحين للانتخابات ذاتها.
وتفصل المحاكم في الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها لإعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 أكتوبر.
وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
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