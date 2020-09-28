شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق ينفي تعطل أحد القطارات بخط «حلوان– المرج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة.
وأكدت الشركة، في بيانها، أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، مضيفة أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين ولا يوجد بها أي أعطال.
وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام، الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.
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