شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية»: بحث أتوبيس لنقل المعلمين المنتدبين لسد العجز بالسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر اليوم الاجتماع الشهري لمجلس أمناء جهاز تنمية مدينة السادات برئاسة رئيس الجهاز وحضور أعضاء الجهاز.

تناول الاجتماع الذي شهده مديري المديريات بمحافظة المنوفية وممثلين عن جامعة السادات استعراض الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ومناقشة الأمور التي تخص العملية التعليمية على أرض مدينة السادات ومنها مناقشة توفير الجهاز أتوبيس خاص لنقل المعلمين المنتدبين من مدينة شبين الكوم إلى السادات لسد العجز تيسيرا عليهم وتخفيفا عن نفقات السفر.

كان سويد قد استكمل جولته التفقدية لمدارس إدارة السادات بزيارة المدرسة التجريبية للغات حيث اطمئن على جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد والتزام العاملين