شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة تشعرنا بحرارة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن أجمل فصول السنة هو فصل الخريف وليس فصل الربيع، خاصة من الناحية المناخية، ودرجات الحرارة به معقولة جدا.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن ارتفاع نسب الرطوبة هي التي تشعرنا بحرارة الطقس، لافتاً إلى أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية، وتصدر الهيئة انذار لجميع المحافظات القريبة من الجبال لنزول الأمطار والسيول.

وأوضح أن هناك تنسيق مع وزارة الري ويمتد لأزمنة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري الحالي كان يتدرب في هيئة الأرصاد في فترة الشباب، متابعا: «فصل الخريف دائما ينقسم لجزئين الأول هو الأمطار والسيول، والآخر هو أنه النصف الثاني منه يشبه فصل الشتاء».