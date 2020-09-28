شكرا لقرائتكم خبر عن من الذي أغضب الأرض؟ - أسرار مرعبة عن مستقبلنا - بص العصفورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة تناقش الزميلة هناء أبو العز، ظاهرة التغيير المناخى الذى انتبه إليها العالم، بسبب الكوارث الطبيعية التى يتعرض لها عدد من الدول، مثل حرائق كاليفورينا، وفيضانات تونس والسودان ، وسيول السعودية والإمارات، وأعاصير عمان، وزلازل اليونان.

وتحاول الحلقة الإجابة علي السؤال الذى كان مبحث العلماء وهو من أغضب الطبيعة، لتعود الاجابة للحروب العالمية الأولى، التى تسببت فى حدوث اضطراب بالأرض، ورفعت درجة حرارة الغلاف الجوى المحيط بالكوكب ،بسبب الغازات التى انبعثت منها فى الحرب العالمية الثانية.

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كما تشير الحلقة إلى محاولات تغيير نواميس الطبيعة من خلال الاستهلاك الجائر للأشجار وقتل الحيوانات البرية، واستهلاك ملايين الأطنان من الوقود فى حياتهم اليومية، وطيارات فى الجو وعربيات على الأرض، و المصانع التى تنفث الغازات السامة الموجودة فى دول مثل الصين واليابان وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبى و الهند وروسيا.

وبرنامج بص العصفورة يذاع على موقع الخليج 365، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعه له، الاثنين من كل أسبوع، إعداد وتقديم هناء أبو العز ، وتصوير محمود جامايكا، مونتاج هبه أشرف، رئيس التحرير حسن مجدى، وإخراج شادى أبو الحسن.