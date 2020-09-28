شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لركوب التريند..بكاء بلا دموع لـ منة عبد العزيز "فتاة تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت منة عبد العزيز، فتاة التيك توك التى ذاع صيتها الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد تورطها في الكثير من القضايا الأخلاقية، بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى تحاول الظهور بشكل جديد من أجل ركوب التريند بطريقة مختلفة بعد ارتدائها للحجاب عقب تأديتها للصلاة.

وارتدت عبد العزيز الحجاب في ظهورها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهرت وهي تنهمر في البكاء بعد خروجها من برنامج التأهيل النفسى الذى خضعت له في المجلس القومى للمرأة، وقالت وسط بكائها "انا فرحانة اوى انى بصلي وعارفة ربنا، انا بصلي يا جماعة والله، بصلي كتير والله العظيم، قلبي مرفرف وطايرة".

وجاء فيديو ارتداء الحجاب بعد عدة فيديوهات نشرتها "فتاة التيك توك" عقب خروجها مباشرة من مركز التأهيل النفسى، وهي الفيديوهات التي اعتمدت على لقطات ومشاهد راقصة، رغم ظهورها المتكرر الذى أكدت فيه بتحول شخصيتها السابقة ونجاح البرنامج الذي خضعت له.

"برجائ اضافة الفيديو هنا من اللينك في المرفقات"

وكانت قد ظهرت عبد العزيز في فيديو منذ ايام، تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذى خضعت له في المجلس القومى للمرأة، مؤكده أن برنامج التأهيل أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذى جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

وقالت منة عبد العزيز، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الجديد على موقع "إنستجرام"، "دا الأكونت الرسمى ليها وأى أكونت تانى مش بتاعى.. وحبيت أطلع لأن الناس مكنتش متأكدة إنه إيميلى.. وحشتونى أوى كمان.. أنا مش بظهر كتير لحد يوم 30 سبتمبر لما نسمع الحكم النهائى على الشباب اللى عملت فيا كده وساعتها هطلع وهتبسط معاكوا جدًا، ومنة بتاعت زمان راحت ومنة الجديدة دلوقتى، حتى بقيت أطلع بتيشيرتات مقفولة مش زى الأول".

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